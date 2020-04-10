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Kayseri'de aralıklı sağanak bekleniyor

Kayseri'nin güney ve doğu ilçelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak bekleniyor.

10.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:18
Kayseri'de aralıklı sağanak bekleniyor
Kayseri 'nin güney ve doğu ilçelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak basınç merkezinin etkisi altında olan kentti, güney ve doğu ilçelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak tahmin ediliyor.
Yarın havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı öngörülürken, pazar günü ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları 14 Nisan'dan itibaren kademeli artacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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