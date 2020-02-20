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Kayseri'de aranan 32 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü kadın, 32 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

20.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:49Kayseri'de aranan 32 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü kadın, 32 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik 120 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Toplam 44 adrese yapılan baskında 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'yağma'  başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve mahkemece kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü kadın, 32 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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