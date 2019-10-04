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Kayseri'de aranan şüphelilere şafak operasyonu

Kayseri'de şafak vakti 56 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli gözaltına alındı.

04.10.2019 09:54Kayseri'de aranan şüphelilere şafak operasyonu
Kayseri'de şafak vakti 56 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, cinsel istismar, yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 55 ekibin katılımıyla 56 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin de yer aldığı 41 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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