Kayseri'de aranan şüphelilere şafak operasyonu

Kayseri
'de, şafak vakti 56 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan yakalanan biri hükümlü 41 kişiden 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, cinsel istismar, yaralama ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 55 ekibin katılımıyla 56 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin de yer aldığı 41 kişi yakalandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen bir hükümlü ve 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bu kişilerden 17'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.