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Kayseri'de arazide bulunan el bombası imha edildi

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, su deposu yakınında bulunan patlamamış el bombası, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.

27.09.2019 13:03Kayseri'de arazide bulunan el bombası imha edildi
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde, su deposu yakınında bulunan patlamamış el bombası, bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.
Sarız'da yaşayan işçi Oğuz A., Güneson Mahallesi Karayolu Caddesi yakınlarında bulunan su deposu yakınında el bombasına benzer bir cisim olduğunu fark etti. Oğuz A.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cismin patlamamış el bombası olduğu belirlendi. Bomba imha ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.



Sarız, Güncel

Kaynak: DHA

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