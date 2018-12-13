Kayseri'de Arazide "Sezyum" Elementi Bulundu

Kayseri
'de arazide, nükleer santrallerde kullanılan reaktif durumda 250 Bq/kilogram "sezyum" elementi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan
ilçesi Akçatepe Mahallesi'nde arazide, nükleer madde olabileceği değerlendirilen şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine AFAD
ekipleri bölgeye yönlendirildi.
İncelemelerde, AFAD ekipleri tarafından kesin teşhis konulamadığı için, 5-6 santimetre çapında 20 santimetre uzunluğunda silindir şeklinde metal muhafaza kutu içinde cam şişedeki madde, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK
) gönderildi.
Kurumun incelemesinde, maddenin saf sezyum olduğu, içerisinde 250 Bq/kilogram miktarında sezyum radyoaktivitesinin tespit edildiği, kimyasal açıdan reaktif durumda olduğu belirlendi.
Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.
13 Aralık 2018 Perşembe 12:06