Kayseri'de Arefe günü çarşılar ve caddeler sessiz kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de meydan, caddeler ve çarşılar boş kaldı.

Kayseri'de Arefe günü çarşılar ve caddeler sessiz kaldı
23.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:21
Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Kayseri'de meydan, caddeler ve çarşılar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile, Ramazan Bayramında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün itibari ile başladı. Arefe gününe denk gelen kısıtlamanın ilk gününde Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve caddeler boş kalırken, normal şartlarda alış veriş yapılan Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı da kepenklerini indirerek şehir sessizliğe büründü. Öte yandan, polis ekipleri de, kısıtlama süresinde vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek, tedbirlere uymaları noktasında da bilgilendirme yaptı. - KAYSERİ
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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