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Kayseri'de asayiş

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 857 şüpheliden 306'sının tutuklandığı bildirildi.

17.10.2019 18:28Kayseri'de asayiş
Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 857 şüpheliden 306'sının tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda 857 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 306'sı, sevk edildikleri adliyede mahkemelerce tutuklandı.
Öte yandan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aynı dönemde yürütülen çalışmalarda ise kaybolan 103 kişiden 95'i bulundu, 8'ini arama çalışmaları sürüyor.

Kayseri, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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