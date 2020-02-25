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Kayseri'de asayiş

Kayseri'de ocak ayında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin tutuklandığı bildirildi.

25.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:30Kayseri'de asayiş

'de ocak ayında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekiplerince, ocak ayında düzenlenen cinayet, hırsızlık, terör ve uyuşturucu gibi operasyonlarda 110 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 17'si sevk edildikleri adliyede mahkemelerce tutuklandı.

Aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 6 kişi bulundu, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan 399 zanlı da gözaltına alındı.


Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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