Kayseri'de asayiş
Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 89 şüpheliden 322'sinin tutuklandığı bildirildi.
18.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:30
Kayseri 'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 89 şüpheliden 322'sinin tutuklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp, Ahlak, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Cinayet, Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Aranan Şahıslar büro amirliklerince gözaltına alınan 774 kişiden 280'i tutuklandı.
Ayrıca, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 78 kişiden 70'i bulundu, 8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 178 olayda yasal işlem yapılan 288 kişiden 24'ü tutuklanırken uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması olan 27 kişiden 18'i de tutuklandı.
Kent genelinde kontrol edilen 55 bin 417 araçtan 16 bin 119'una idari para cezası uygulanırken 609 araç trafikten men edildi.
Ayrıca meydana gelen 495 trafik kazasında 315 kişi yaralanırken 6 kişi de hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp, Ahlak, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Cinayet, Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Aranan Şahıslar büro amirliklerince gözaltına alınan 774 kişiden 280'i tutuklandı.
Ayrıca, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 78 kişiden 70'i bulundu, 8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 178 olayda yasal işlem yapılan 288 kişiden 24'ü tutuklanırken uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması olan 27 kişiden 18'i de tutuklandı.
Kent genelinde kontrol edilen 55 bin 417 araçtan 16 bin 119'una idari para cezası uygulanırken 609 araç trafikten men edildi.
Ayrıca meydana gelen 495 trafik kazasında 315 kişi yaralanırken 6 kişi de hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Manşet
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