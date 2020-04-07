Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de asayiş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığından, şubat ayında 40 "kasten yaralama" olayına karıştığı tespit edilen 97 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

07.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:24
Kayseri'de asayiş
Kayseri İl Jandarma Komutanlığından, şubat ayında 40 "kasten yaralama" olayına karıştığı tespit edilen 97 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin şubat ayında düzenlediği operasyonlarda 1132 bronz sikke, 2 madeni heykel, 42 tarihi obje, 17 eski eser, 13 kazı malzemesi, 2 dedektör ve 375 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Terörle mücadele kapsamında TKP/ML ve El-Kaide terör örgütleri suçlarından 7 olayda toplam 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5'i tutuklanırken, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan 13 kişinin 7'si bulunarak ailesine teslim edildi, 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 190 kişi yakalandı.
Emniyet ve asayişin temini maksadıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Huzur Güven" uygulamasında ise toplam 3 bin 720 kişi sorgulandı ve 11 aranan şahıs yakalandı. 27 ikamet, 114 öğrenci yurdu, 28 metruk bina kontrol edildi, 856 araç denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam ettirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Kayseri, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de asayiş - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haberler
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: Emniyetten sürücülere kandil simitli sorgulama ve dolandırıcılık uyarısı - Haber 14:44: Siirt'te bir otomobilde 1480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haber 14:43: Kırklareli?de bir köy koronavirüs karantinasına alındı - Haber 14:43: EBA TV'yi izleyemeyen öğrenciye televizyon hediye edildi - SİVAS - Haber 14:42: Evlilik yüzüklerini kampanyaya bağışladılar - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler