Kayseri'de Asayiş Olayları

Kaynak: AA

Kayseri'de 2019 yılının ilk 3 ayında, 367 bin 375 kişi ve 150 bin 406 aracın sorgulandığı bildirildi.Kayseri Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında, 367 bin 375 kişi, 150 bir 406 araç sorgulanırken bu aramalarda yakalan kişilerden bin 859 kişi cezaevine teslim edildi.Söz konusu aylarda, çalınan 20 otomobil ile 7 motosikletin bulunduğu, yapılan aramalarda 64 tabanca, 60 av tüfeği, 121 kuru sıkı tabanca, 850 fişek ve 95 bıçağın ele geçirildiği bildirildi.