12 Mart 2019, 22:07
»»

Kayseri'de Asayiş Uygulaması

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.

Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları bölgesindeki 5 noktada eş zamanlı yapılan "şok uygulamasına" 100 polis katıldı.

Özel harekat polislerinin destek verdiği ve yaklaşık iki saat süren uygulamada, 393 kişi ve 134 aracın sorgulaması yapıldı.

Ayrıca, 4 araca 813 lira para cezası kesildi, bir kişiye de kuru sıkı tabanca taşımaktan işlem yapıldı.

Üst ve araç aramalarında ise, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Uygulamada, uyuşturucu madde bulunduran bir kişi ile aranan bir kişi yakalandı. Melikgazi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA