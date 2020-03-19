Kayseri'de, asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nce sosyal paylaşım sitesi grubunda, asılsız koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen M.Ü. hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "11.03.2020 tarihinde 'Türkiye'de ilk virüs vakası' başlığının sosyal medyada yayımlanması, 38 plaka kodu ile başlayan ambulansın fotoğrafının kullanılması ve koronavirüsü ile ilgili paylaşım yapılması neticesinde, paylaşımlarının yapıldığı sosyal paylaşım grubunun yöneticisi M.Ü. isimli şahıs hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz Güvenlik Şube Müdürlüğünce, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, M.Ü.'nün ifadesi alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA