18.06.2019 09:46
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Kayseri'de aşırı hız kaza getirdi: 1 yaralı

Kayseri

Kayseri'de aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Kayseri'de aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kaza nedeniyle otomobilin ön tarafı kağıt gibi ezilirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada, aşırı hızlı olduğu belirtilen 38 UY 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Bir başka araç ise 38 UY 397 plakalı araca çarpmamak isterken refüjü aşarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada 38 UY 397 plakalı otomobilin ön tarafı kağıt gibi ezildi. Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Büyük çapta maddi hasar oluşan araç, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

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