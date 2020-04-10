Kayseri'de 'askıda ekmek' uygulaması ile 10 bin ücretsiz ekmek

KAYSERİ'de faaliyet gösteren markette hayırseverlerin desteği ile başlatılan 'askıda ekmek' uygulaması ile günde 10 bin ücretsiz ekmek dağıtılıyor.

Melikgazi ilçesindeki Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren markette, ihtiyaç sahibi aileler için geçen hafta 'askıda ekmek' uygulaması başlatıldı. İlk günlerde 5 bin ücretsiz ekmek dağıtılırken, hayırseverlerin desteğinin artması üzerine bu sayı 10 bine çıkarıldı. Kendi ürettikleri ekmekleri hayırseverlerin desteğiyle vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını belirten market müdürü Mustafa Bayram, "İnsanlarımız buradan ihtiyacı kadar ekmek alabiliyor. Dükkanları kapanan, çalışmayan, yardıma ihtiyacı olan herkese ekmeklerini ücretsiz veriyoruz" dedi.