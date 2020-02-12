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Kayseri'de aynı aileden 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Kayseri'de yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

12.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:40Kayseri'de aynı aileden 7 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
'de yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
ilçesi Balcıçakırı Mahallesi'nde aynı aileden H.A. (36), F.A. (3), R.A. (15), M.Y.A (1), İ.N.A. (4), D.İ.A. (37) ve Ö.F.A. (13), akşam yemeğinden bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşadı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile üyelerinin et yemeği yedikleri ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Yahyalı, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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