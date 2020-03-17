Kayseri'de aynı yolda 2 kaza: 23 yaralı
Kayseri'de kar yağışının etkisini göstermesinden sonra kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı kazada, 23 kişi yaralandı.
17.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:28
Kayseri 'de kar yağışının etkisini göstermesinden sonra kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı kazada, 23 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Y.Ş yönetimindeki 38 P 1722 plakalı işçi servisi, kayganlaşan yolda kaldırıma çarparak devrildi. Kazada servis içerisinde bulunan 21 işçi yaralanırken, ihbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aynı yolda 2'inci kaza
Öte yandan, işçi servisinin devrildiği yolda meydana gelen 2'inci trafik kazasında da 38 KN 295 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 38 AD 606 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Şehit Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Y.Ş yönetimindeki 38 P 1722 plakalı işçi servisi, kayganlaşan yolda kaldırıma çarparak devrildi. Kazada servis içerisinde bulunan 21 işçi yaralanırken, ihbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aynı yolda 2'inci kaza
Öte yandan, işçi servisinin devrildiği yolda meydana gelen 2'inci trafik kazasında da 38 KN 295 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 38 AD 606 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Haberler
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Haberler
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Haberler
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Haberler
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Haberler
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı