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Kayseri'de baba ve oğlunu tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Kayseri'de barışmak için buluştuğu akrabası olan baba ile oğlunu tabancayla yaralayan zanlı, tutuklandı.

22.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:34 Kayseri'de baba ve oğlunu tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
'de barışmak için buluştuğu akrabası olan baba ile oğlunu tabancayla yaralayan zanlı, tutuklandı.
ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde barışmak için buluştuğu akrabaları Necati ile babası Ali Ülkü'yü (69) tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Şenol Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Necati ile babası Ali Ülkü (69), husumetli oldukları akrabaları Şenol Y. ile Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde barışmak için buluşmuş, tartışmaya başlayan taraflardan Şenol Y. tabancayla baba ve oğlunu yaralamıştı.
Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Mimarsinan, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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