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Kayseri'de baca yangını

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

03.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:42 Kayseri'de baca yangını
'nin ilçesinde 3 katlı bir apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevher Nesibe Mahallesi Tuğcu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bacasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan çıkan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu kısa bir sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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