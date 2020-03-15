Kayseri'de badem, kayısı ve erik ağaçları çiçek açtı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde ağaçlar çiçek açtı.
15.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:30
Kayseri 'nin İncesu ilçesinde ağaçlar çiçek açtı.
İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem, kaysı ve erik ağaçları tomurcuklanıp çiçeklendi.
Hava sıcaklığının 10 derecenin üzerinde seyrettiği ilçede çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle badem, kaysı ve erik ağaçları tomurcuklanıp çiçeklendi.
Hava sıcaklığının 10 derecenin üzerinde seyrettiği ilçede çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
Manşet
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