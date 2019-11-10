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Kayseri'de bağ evine uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

Kayseri'de bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı.

10.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:48Kayseri'de bağ evine uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı
'de bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir bağ evinde uyuşturucu madde paylaşımı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üst aramalarında 117 gram esrar, 22 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 22 fişek, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan araçlar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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