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Kayseri'de bağevi hırsızları yakalandı

Kayseri'de bağevinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

21.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:52 Kayseri'de bağevi hırsızları yakalandı
'de bağevinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.
İl Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi'nde bir bağevinden 2 motorlu testere, kaynak makinesi, spiral makinesi, mutfak alet ve gereçleri, mikrodalga fırın ve su tesisatında kullanılan malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi, T.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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