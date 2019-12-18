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Kayseri'de "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.

18.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:08Kayseri'de
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.
Bütün kurumların gelişen, değişen şartlar karşısında yeni programlarla yeni projelerle bağımlılıkla mücadeleyi sürdürmeleri gerekliliğini belirten Vali Günaydın, bu konuda tüm kurumların birbiri ile uyumlu ve koordineli çalışmasını istedi.
Vali Günaydın, 2019 yılının uyuşturucuyla mücadelede çok başarılı geçtiğini vurgulayarak, "Bunu yeterli görmüyoruz. Öncelikli hedefimiz bu gençlerimizi uyuşturucuya başlatmamak için gerekli tedbirleri almak." dedi.
Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumların ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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