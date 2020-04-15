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Kayseri'de balkondan düşen kişi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.

15.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:42
Kayseri'de balkondan düşen kişi yaralandı
Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.
Raci Yaşar (60), Taşhan Mahallesi'ndeki birinci kattaki evinin balkonundan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaşar'ı Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Yaşar, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaşar'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yahyalı, Kayseri, Güncel
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