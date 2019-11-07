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Kayseri'de bankadan itibaren takip ettikleri esnafın 30 bin lirasını çaldılar

Kayseri'de bankadan itibaren takip ettikleri bir esnafın yaklaşık 30 bin lirasını çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

07.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:00 Kayseri'de bankadan itibaren takip ettikleri esnafın 30 bin lirasını çaldılar
Kayseri'de bankadan itibaren takip ettikleri bir esnafın yaklaşık 30 bin lirasını çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kocasinan ilçesi Keresteciler Sitesi'nde geri dönüşüm işiyle uğraşan Tahir Özcan (63), işçilerin maaşını ve vergi borcunu ödemek için bankadan yaklaşık 30 bin lira çekip iş yerine döndü.
Bankadan itibaren takiple gelen zanlılar, Özcan'ın minibüsünü park edip iş yerine girmesini bekledi.
Araçlarını uzağa park edip şüpheliler, yaya olarak minibüsün yanına gelip camı kırarak torpidoda bulanan yaklaşık 30 bin lirayı alıp kaçtı.
Parayı almaya gelen iş yeri çalışanları, aracın camının kırıldığını fark edince durumu polise bildirdi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Özcan'ı takip etmesi ve parayı alıp kaçmaları iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İş yerinde çalışan Ali Akçay, Özcan'ın çalınan parayla maaşlarını ödeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"İş yeri sahibimiz bankaya para çekmeye gitmişti. Yaklaşık 10 dakika sonra parayı çekip geri geldi. Bu sırada peşinde bir araba geldi. O ara camı kırıp parayı alarak kaçmışlar. Kendisine bu araba kimin dedim? 'Ben tanımıyorum' dedi. Zaten kamera kayıtları da var. Araçta 29 bin 180 lira vardı. Bankadan takip etmişler zaten. Bizim maaşlarımızı verecekti bir de vergi borçları vardı."

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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