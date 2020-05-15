Kayseri'de baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kayseri'deki baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı.

15.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:04
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kayseri'deki baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi için su ürünleri kaynakları balıklandırılmaya devam ediliyor.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan yavrularından 44 bini Yamula, Sarımsaklı, Bahçelik, Bayramhacı ve Gümüşören baraj göllerine bırakıldı.
Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli, balıkçılar ve bölgedeki vatandaşlar katıldı.
Proje kapsamında, kentteki Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 125 balıkçı ile vatandaşın avcılık yaparak ekonomiye yaklaşık 1,2 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor. Kayseri’de baraj göllerine 44 bin sazan yavrusu bırakıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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