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Kayseri'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Kayseri'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

14.10.2019 19:20Kayseri'de başarılı sporcular ödüllendirildi
Kayseri'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı ve çok sayıda sporcu ile aileleri katıldı.
Yalçın, burada yaptığı konuşmada, AK Parti belediyelerinin amatör sporlara her zaman destek verdiğini söyledi.
Talas Belediyesinin de paraşütten, bisiklete, salon sporlarından futbola, her dalda ciddi destekleri olduğunu vurgulayan Yalçın, "Talas'ımız adeta bir spor merkezi. Ali Dağı'nda her gün yamaç paraşütü atlayışları var, bisiklet turları yapılıyor. Salon sporları için bir çok salonumuz mevcut. Belediyemizin amatör sporlara verdiği destek her zaman sürecek." diye konuştu.
Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası organizasyonda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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