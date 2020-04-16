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Kayseri'de belediyenin ürettiği ekmekler hafta sonu halka ulaştırılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmeklerin, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu, vatandaşlara ulaştırılacağı bildirildi.

16.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:00
Kayseri'de belediyenin ürettiği ekmekler hafta sonu halka ulaştırılacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmeklerin, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu, vatandaşlara ulaştırılacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu 31 ilde uygulanacak iki günlük sokağa çıkma yasağından dolayı Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekleri gün boyu kentin faklı bölgelerinde mahalleleri gezerek dağıtacak.
Ekmekler, Kocasinan ilçesindeki Erkilet bölgesinde bulunan mahalleler ile Mithatpaşa, Oruç Reis, Sancaktepe, Boztepe, Turgut Reis, Yunus Emre, Yavuzlar, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Hoca Ahmet Yesevi, Zümrüt, Yakut, Argıncık, Erciyesevler ve Uğurevler mahallelerinde 09.00-12.30 saatleri arasında, Yeni Mahalle ve Yeşil Mahalle ile Mimarsinan, Fevzi Çakmak, Sahabiye, Serçeönü, Beyazşehir, Gökkent, Şirinevler, Mevlana, Sümer, Yıldızevler, Ziya Gökalp ve Yenidoğan mahallelerinde 13.30-17.00 saatleri arasında dağıtılacak.
Melikgazi ilçesinde ise Aydınlıkevler, Çorakçılar, Yeniköy, Küçük Mustafa, Keykubat, Tınaztepe, Kocatepe, Anafartalar, 19 Mayıs, Osman Kavuncu, Eskişehirbağları, Şirintepe, Bahçelievler, Serkent, TOKİ Demokrasi, İldem ve Yeşilyurt'ta 09.00-12.30 saatleri arasında, Kemeraltı, Gülük, Altınoluk, Esentepe, Kazım Karabekir, Battalgazi, Esenyurt, Osmanlı, Kılıçaslan, Köşk, Alpaslan, Yıldırım Beyazıt ve Gültepe Mahallelerinde ise 13.30-17.00 saatleri arasında ekmek dağıtımı yapılacak.
Ayrıca, Talas ilçesindeki ekmek dağıtımı Mevlana Mahallesinde 09.00-12.30 saatleri arasında, Yenidoğan, Bahçelievler ve Kiçiköy mahallelerinde ise 13.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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