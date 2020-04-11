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Kayseri'de belediyenin ürettiği ekmekler halka ulaştırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmekler, mahalle mahalle vatandaşlara ulaştırılıyor.

11.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:56
Kayseri'de belediyenin ürettiği ekmekler halka ulaştırılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmekler, mahalle mahalle vatandaşlara ulaştırılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 31 ilde uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağından dolayı Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekleri mahalleleri gezerek dağıtıyor.
Zabıta ekipleri ve Kent Ekmek çalışanları, ekmek araçlarıyla mahallerde belli noktalarda dağıtım yapıyor.
Ekmek dağıtımı esnasında zabıta ekipleri sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında azami gayret gösteriyor.
Ekipler sokağa çıkma yasağı süresince tüm mahallelerde ekmek dağıtımını sürdürecek.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel
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