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Kayseri'de belediyenin ürettiği ekmekler zabıta ekipleriyle halka ulaştırılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmekler, zabıta ekiplerince mahalle mahalle dolaştırılarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

19.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:04
Kayseri'de belediyenin ürettiği ekmekler zabıta ekipleriyle halka ulaştırılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kent Ekmek Fabrikası'nda ürettiği ekmekler, zabıta ekiplerince mahalle mahalle dolaştırılarak vatandaşlara ulaştırılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 31 ilde uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmekleri mahalleleri gezerek dağıtıyor.
Kent ekmek büfesi olmayan mahallelere ekmek araçları ile giden zabıta ekipleri ve görevliler, belli noktalarda dağıtım yapıyor.
Ekipler, ekmek dağıtımı esnasında sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı, önceden belirlenerek duyurusu yapılan yer ve saatlerde mecburi çalışanlar için otobüs ve tramvay seferleri düzenliyor.
Koronavirüs salgını süresince canla başla çalışan sağlık çalışanları öncelik alınarak belirlenen otobüs ve tramvay seferleri, haftasonu çalışmak zorunda olan tüm birimlerin hizmetine sunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Zabıta, Güncel
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