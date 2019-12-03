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Kayseri'de beton mikseri, halk otobüsü ile çarpıştı: 14 yaralı

KAYSERİ'de beton mikseri ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

03.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:41Kayseri'de beton mikseri, halk otobüsü ile çarpıştı: 14 yaralı

KAYSERİ'de beton mikseri ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi, Osman Özcan Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Muharrem Aydemir yönetimindeki 27 AJE 35 plakalı beton mikseri, trafik ışığı bulunmayan kavşakta Ali Can Atan'ın kullandığı 38 AB 206 plakalı halk otobüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otobüste 14 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve polis ekipleri tarafından otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kocasinan, Güncel

Kaynak: DHA

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