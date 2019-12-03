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Kayseri'de beton mikseri ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı

Kayseri'de beton mikseri ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

03.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:33Kayseri'de beton mikseri ile halk otobüsü çarpıştı: 11 yaralı
'de beton mikseri ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Ali Can Atan idaresindeki 38 AB 206 plakalı özel halk otobüsü, Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi'nde Muharrem Aydemir yönetimindeki 27 AJE 35 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otobüsteki 11 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otobüs yolcularından Mehmet Ali Doğan, gazetecilere, kazanın bir anda olduğunu belirterek, "Ben en arka koltukta oturuyordum. Yan taraftan beton mikserinin geldiğini gördüm, sonra otobüse çarptı. Bu sırada otobüsteki yolcular bağırmaya başladı. Bayağı korktuk. Hemen ambulans geldi ve yaralıları götürdü." dedi.

Can Atan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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