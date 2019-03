Kayseri'de Beyzbol Heyecanı

Kaynak: AA

Okullar Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları Kayseri'de başladı.2018-2019 Okul Sporları faaliyetleri programı çerçevesinde Okullar Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları Sümer Spor Tesislerinde düzenlenen törenle başladı.Yıldız ve genç erkeklerde gerçekleştirilen müsabakalara 19 ilden 36 takım ve 690 sporcu katılıyor.29 Mart'a kadar Argıncık Stadı, Erkilet Stadı ve Sümer Stadında gerçekleştirilecek müsabakalarda dereceye giren takımlar, Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek.Organizasyonda açıklamada bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, bu organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Türkiye'nin bir çok alanda olduğu gibi sportif alanda da önemli gelişimler kaydettiğini belirten, Eskici, şöyle konuştu:"Yarışmaya katılan çocuklarımız kadar heyecanlıyız. Çünkü bu branşı televizyonlardan görüyorduk. İşte o televizyonlardan izlemiş olduğumuz bu sportif faaliyetleri şu an ülkemiz gençliği en iyi şekilde yaparak bütün dünyaya mesaj veriyor. Biz her branşta, her spor dalında, her yerde varız diyoruz. Biz millet olarak bütün dünyada var olduğumuz gibi sporda da her zaman her yerde varız. Bu branşa değer veren bu branşı geliştiren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sizlere minnettarız, iyi ki varsınız."Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan da ragbi, Amerikan futbolunun yanı sıra beyzbolun da ülkemizde hızla gelişim sağladığını söyledi.Yönetime geldikten sonra beyzbolun gelişimi için önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Pazan, "İlk başladığımızda 3-4 takımla başlamıştık. Şimdi burada 36 takımımız mücadele verecek. Gerçekten onur verici. Ben de okul sporlarıyla spora başladım. Ondan dolayı bu tarz etkinlikleri önemsiyorum. Gençlerin de bu etkinlikleri iyi değerlendirmesini tavsiye ediyorum." dedi.