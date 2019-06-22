22.06.2019 13:19
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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri

Kayseri'de iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişi yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları ileri sürülen 4 zanlı yakalandı.

Kayseri 'de iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişi yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları ileri sürülen 4 zanlı yakalandı.
Hasan Kocakaya ve arkadaşı Fakı Korkmaz ile F.İ, C.İ, H.İ. ve P.İ. arasında Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi Hanedar Sokak'ta tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Kocakaya ve arkadaşı Korkmaz bıçakla yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kocakaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Korkmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli, ikametlerinde gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Melikgazi , Kayseri , Güncel

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