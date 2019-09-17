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Kayseri'de bıçaklı kavga 1 ölü

KAYSERİ'de, husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Burak Sabuncu (27) hastanede tedaviye alındı.

17.09.2019 11:06Kayseri'de bıçaklı kavga 1 ölü
KAYSERİ'de, husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Burak Sabuncu (27) hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta meydana geldi. Burak Sabuncu esnaflık yaptığı bölgede husumetli olduğu Talha Uludağlar (24) ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Uludağlar cebinden çıkardığı bıçakla Sabuncu'yu 5 yerinden bıçakladı. sabuncu, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabuncu, yapılan ilk küdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Sabuncu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın zanlısı Uludağlar ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.



Şehir Hastanesi, Melikgazi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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