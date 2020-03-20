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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de meydana gelen bıçaklı kavgada 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

20.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:42
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kayseri 'de meydana gelen bıçaklı kavgada 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle N.T'yi (16) bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Melikgazi, Kayseri, Güncel

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