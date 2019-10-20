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Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı.

20.10.2019 00:31Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kiçiköy mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini tamamlarken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, Talas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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