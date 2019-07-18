Kayseri'de bilim ve teknoloji konferansı düzenlenecek

Kayseri
'de Türkiye
Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı, belediye ve TÜBİTAK işbirliğiyle 11-12 Eylül
'de gerçekleştirilecek.
Konferans, Türkiye'de bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırıp, geliştirmek, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirmek, paydaşların birbiriyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlenecek.
Bilim merkezleri, müzeler, özel sektör ve kamu temsilcileri, bilim merkeziyle ilgili çalışmalar yürütmekte akademisyenler ve öğretmenler konferansa katılacak.