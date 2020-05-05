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Kayseri'de bina görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını silahla yaraladı

Kayseri'de su tesisatı tamir etmeye gelen kişi, tartıştığı bina görevlisi tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

Kayseri'de bina görevlisi, tartıştığı su tesisatçısını silahla yaraladı
05.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:30
Kayseri'de su tesisatı tamir etmeye gelen kişi, tartıştığı bina görevlisi tarafından tüfekle vurularak yaralandı.
Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde bir siteye musluk tamiri yapmak için giden Murat K, kendisinden komisyon istediği iddiasıyla bina görevlisi Raşit D. ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Raşit D, evinden ruhsatlı tüfeğini alarak Murat K'ye ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat K, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Murat K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Raşit D'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocasinan, Kayseri, Güncel, Haber

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