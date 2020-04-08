Kayseri'de bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kayseri'de bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
08.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:48
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesindeki bir binada, apartman görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine bina çevresinde önlem alındı. 32 daire bulunan apartmanın sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Kaynak: AA