Kayseri'de Bir İlk; Beyzbol Hakem Kursu Açılacak

Kaynak: İHA

Kayseri'de ilk kez Beyzbol Hakem Kursu açılacak. 23-24 Mart Tarihleri arasında Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi'nde yapılacak kursa 18 yaşını dolduran ve şartları karşılayan herkes katılabilecek.Türkiye Ragbi Federasyonu Beyzbol Teknik Kurul Başkanı Metin Özpeker, Kayseri'de ilk kez düzenlenecek olan Beyzbol Hakem Kursu için başvuraların Türkiye Ragbi Federasyonu'nun www.trf.gov.tr adresli sitesinden yapılabileceğini söyledi. 23-24 Mart tarihleri arasında Kayseri Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezi'nde düzenlenecek kurs için gerekli şartları açıklayan Metin Özpeker, "Kursa 18 yaşını doldurmuş ve lise mezunu olanlar kayıt yaptırabilecek. Kursa katılmak isteyenler savcılık iyi hal kağıdı, sağlık raporu ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nden cezaları olmadığına dair belge ile nüfus cüzdanı fotokopilerini hazırlamaları gerekiyor. Ayrıca kurs ücreti 150 TL olarak belirlendi" dedi.Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından daha önce farklı illerde düzenlenen ve yoğun ilgi gören hakem kursları tarihte ilk kez Kayseri'de düzenlenecek. - KAYSERİ