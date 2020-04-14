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Kayseri'de bir kişi, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

Kayseri'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:22
Kayseri'de bir kişi, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Kayseri 'de sosyal medyadan Cumhurbaşkanı 'na hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen M.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Kayseri, Güncel
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