Kayseri'de bir kişi kazayla köstebek tüfeğiyle kendini yaraladı
Kayseri'de bir kişi köstebek tüfeğinde unuttuğu fişeğin ateş alması sonucu elinden yaralandı.
14.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:00
Kayseri 'de bir kişi köstebek tüfeğinde unuttuğu fişeğin ateş alması sonucu elinden yaralandı.
Yahyalı İlçesi İlyaslı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ürek (70), tarlasındaki köstebekleri avlamak için bakımını yaptığı köstebek tüfeği elinde ateş aldı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ürek, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Elinden yaralanan Ürek'in bir parmağının koptuğu öğrenildi.
Kaynak: AA