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Kayseri'de bir kişi tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de bir kişi tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü.

08.10.2019 14:17Kayseri'de bir kişi tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü
Kayseri'de bir kişi tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar caddesinde meydana geldi. R.T(43) ve F.B.(50) arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle beraber F.B üzerinde bulunan bıçakla R.T.'yi ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ağır yaralanan R.T., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Akıncılar, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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