Haberler » Güncel » Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü - Haber

Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Kayseri'de pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

01.12.2019 04:09 | Son Güncelleme: 01.12.2019 04:11
'de pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki bir evde Hacı Ahmet Çınar (31), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Silah sesini duyan komşuları ve evdeki arkadaşlarının vermesiyle olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çınar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Ahmet Çınar, Kayseri, Çınar, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
04:26 Aydın'da otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
04:14 Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı 19 yaralı
04:09 Kayseri'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü
03:56 İtalya'da Salvini karşıtı "Sardalyalar"dan büyük miting
03:53 Kayseri 'de pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü
1.12.2019 04:31:04