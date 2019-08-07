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Kayseri'de bir ticariye taksiye tam 12 kaçak göçmen sığdırdılar

Kayseri'de bir ticariye taksiye tam 12 kaçak göçmen sığdırdılar Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

07.08.2019 13:54
Kayseri'de bir ticariye taksiye tam 12 kaçak göçmen sığdırdılar
Kayseri'de bir ticariye taksiye tam 12 kaçak göçmen sığdırdılar
Ticari takside 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında kent merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine 2 kişiyi takibe aldı. Kayseri-Malatya yolu polis kontrol noktasında, göçmenleri taşıyan ticari taksiye yapılan operasyonda, 12 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girip, üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. de gözaltına alındı.
Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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