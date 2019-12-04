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Kayseri'de birlikte yaşadığı kadına elekto şok uygulayan sanığa para cezası

Kayseri'de birlikte yaşadığı kadını darbeden ve elektro şok uygulayan Suriye uyruklu sanığa, 3 bin lira adli para cezası verilerek, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

04.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:06Kayseri'de birlikte yaşadığı kadına elekto şok uygulayan sanığa para cezası
'de birlikte yaşadığı kadını darbeden ve elektro şok uygulayan uyruklu sanığa, 3 bin lira adli para cezası verilerek, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Suriye uyruklu tutuklu sanık A.K, birlikte yaşadığı müşteki M.N.C. ve taraf avukatları hazır bulundu.
"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel istismar" ve "basit yaralama" suçlarından yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını ve tahliyesini istedi.
Müşteki M.N.C. ise geçen yıl evden çöp dökmek için dışarı çıktığında sanığın yanına geldiğini, tokat attığını ve saçından çekerek götürdüğü evin terasında cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Sonrasında hamile kaldığını, durumu ailesine anlattığını ve sanık ile dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladığını belirten M.N.C, sanığın zaman zaman kendisini dövdüğünü ve vücuduna elektro şok uyguladığını anlattı.
Şu anda bir bebekleri olduğunu dile getiren M.N.C, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.
Duruşmada, M.N.C'nin annesi, babası, kız kardeşi ve yakınları da tanık olarak dinlendi.
Mahkeme heyeti, sanık A.K'ye, "kasten yaralama" suçundan 3 bin lira adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel istismar" suçlarından ise beraatına hükmeden heyet, A.K'yi tahliye etti.

Kayseri, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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