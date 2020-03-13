Kayseri'de borçtan dolayı su kesintileri "koronavirüs" tedbirleri kapsamında ertelendi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında konut abonelerinin birikmiş su borçlarının ve bu nedenle yapılacak kesintilerin 3 ay ertelendiğini bildirdi.
13.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:32
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüs tedbirleri kapsamında konut abonelerinin birikmiş su borçlarının ve bu nedenle yapılacak kesintilerin 3 ay ertelendiğini bildirdi.
Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı Türkiye genelinde alınan ve başarıyla yürütülen tedbirlerin Kayseri'de de uygulandığını belirtti.
Toplu ulaşım araçları başta olmak üzere halkın yoğun bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ve tedbiri elden bırakmadıklarını vurgulayan Büyükkılıç, bu konuda vatandaşların herhangi bir kuşkuya kapılmaması gerektiğini ifade etti.
Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) olarak vatandaşların yanında yer almak için su borçlarına yönelik erteleme kararı aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyesi son günlerde tüm dünyada etkili olan koronavirüs için gerekli bütün önlemleri alarak vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla yapılan tüm temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızı ekonomik olarak sıkıntıya düşürmeden günlük hayatlarını rahatlıkla devam ettirebilecek düzenlemeleri de hayata geçiriyor. Temizliğin ve hijyenin son derece önemli olduğu bu günlerde KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin borçlarını ve bu nedenle yapılacak kesintileri 3 ay erteledik."
Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı Türkiye genelinde alınan ve başarıyla yürütülen tedbirlerin Kayseri'de de uygulandığını belirtti.
Toplu ulaşım araçları başta olmak üzere halkın yoğun bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini ve tedbiri elden bırakmadıklarını vurgulayan Büyükkılıç, bu konuda vatandaşların herhangi bir kuşkuya kapılmaması gerektiğini ifade etti.
Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) olarak vatandaşların yanında yer almak için su borçlarına yönelik erteleme kararı aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Büyükşehir Belediyesi son günlerde tüm dünyada etkili olan koronavirüs için gerekli bütün önlemleri alarak vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla yapılan tüm temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızı ekonomik olarak sıkıntıya düşürmeden günlük hayatlarını rahatlıkla devam ettirebilecek düzenlemeleri de hayata geçiriyor. Temizliğin ve hijyenin son derece önemli olduğu bu günlerde KASKİ Genel Müdürlüğü olarak, borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin borçlarını ve bu nedenle yapılacak kesintileri 3 ay erteledik."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın