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Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulunduKayseri'de boş arazide elektrik direğinin yanında erkek cesedi bulundu.

20.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:29
'de boş arazide erkek cesedi bulundu
Kayseri'de boş arazide elektrik direğinin yanında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin, elektrik direğine çıkmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öğle saatlerinde Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Hitit sokak yanındaki arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve 112 Acil Servis'e verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 45 yaşlarındaki kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve hünez kimliği belirlenemeyen kişinin, elektrik direğine çıkmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. olayla ilgili inceleme başlattı.
Kayseri'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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